Поводом стало интервью австралийских военнослужащих, обучающих бойцов ВСУ в Польше.

Посольство России в Австралии выразило беспокойство из-за выражений, которые используют местные СМИ и представители власти в адрес русскоязычного населения. Так, в обществе стал приемлемо произносить лозунг "убивать русских", говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

Российские дипломаты призывают остановить распространение ненависти после того, как в газете The Australian опубликовали интервью с австралийскими военнослужащими, тренирующими военных ВСУ в Польше. Заголовок материала звучал как "Мы обучаем украинцев лучше убивать русских".

Эта смертоносная риторика, связывающая слова "убивать" и "русских", безответственными журналистами преподносится как нечто положительное Посольство России в Австралии.

В дипмиссии отметили, что сенатор Джеймс Патерсон опубликовал эту статью на личном сайте. Дипломаты также напомнили, что Запад отправляет украинским войскам военную помощь, которую используют для ударов по мирному населению России.

Ранее журналист Алекс Христофору рассказал о катастрофе, к которой может привести Европу антироссийская политика.

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