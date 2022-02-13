Туристка застряла на три часа в яме после обрушения уборной

После обрушения пола в уборной туристка упала в выгребную яму и заcтряла там на три часа. Инцидент произошел рядом с городом Алис-Спринс в Австралии. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Nightly.

Неприятный случай произошел с путешественницей из Канберры во время ее поездки по cеверной территории страны. В уборной, куда она зашла, резко обрушился пол и девушка провалилась на два метра вниз. В яме с отходами австралийка застряла на несколько часов, все это время ее разыскивала семья.

Спустя три часа туристку нашел местный строитель. Он пробил стену и соорудил систему для подъема женщины на поверхность. В результате пострадавшая получила порезы. Власти начали расследование по факту обрушения конструкции.

