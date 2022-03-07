Австралия заявила, что США действуют в одиночку по Ормузскому проливу

Энтони Альбанезе рассказал о реакции Канберры на американский план по Ближнему Востоку.

Австралия не была уведомлена о планах вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе по блокаде акватории Ормузского пролива, поэтому решение США на Ближнем Востоке носило односторонний характер. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в эфире местного телеканала Today. Иностранный чиновник из Канберры добавил, что Белый дом не направлял официальных запросов к стране по возможному участию в операции. Власти ранее откликались на обращение о поддержке стран Персидского залива, в частности ОАЭ, направив в регион самолет дальнего радиолокационного обнаружения Wedgetail.

Они сделали это заявление за ночь и сделали это в одностороннем порядке, нас не просили участвовать. Энтони Альбанезе, премьер -министр Австралии

Энтони Альбанезе призвал стороны вооруженного конфликтм к деэскалации. В Австралии пояснили, что существует необходимость возобновления мирных переговоров и прекращения дальнейших разрушений на Ближнем Востоке. По его словам, кризисная ситуация оказывает негативное и значительное влияние на мировую экономическую систему.

