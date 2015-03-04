Альбанезе назвал героями погибших в Сиднее русскоязычных иммигрантов

Энтони Альбанезе в видеообращении прокомментировал теракт на пляже.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал героями семейную пару русскоязычных иммигрантов Бориса и Софию Гурман, а также переселенца из Советского Союза Реувена Моррисона. В эфире местного телеканала Sky News Australia глава национального правительства объявил о том, что эти люди стали жертвами террористов, когда пытались остановить преступление в Сиднее.

Я отдаю дань уважения Борису и Софии Гурман... Борис пытался остановить одного из этих террористов, когда тот выходил из машины... Реувен Моррисон бросал кирпичи, пытаясь предотвратить это, и также был застрелен террористами. Это австралийские герои. Энтони Альбанезе, премьер -министр Австралии

Напомним, что британское издание Guardian сообщало своей аудитории, что семейная пара русскоязычных иммигрантов Борис и София Гурман первыми попыталась обезоружить стрелков, когда злоумышленники открыли огонь по людям на пляже в Сиднее. Эта супружеская пара скончалась из-за действий террористов. Британский телеканал Sky News сообщал, что погибший во время теракта в Сиднее переселенец из Советского Союза Реувен (Рувим) Моррисон также пытался защитить людей перед своей смертью. Он отвлекал на себя внимание стрелка.

Напомним, что преступники открыли огонь по людям на пляже 14 декабря. По данным полиции из штата Новый Южный Уэльс, подозреваемыми являются отец и сын, которым было 24 года и 50 лет соответственно. Жертвами атаки стали 16 человек, в том числе и один из нападавших. Порядка 40 человек пострадали. Огонь был открыт во время торжественной церемонии зажигания ханукальных свечей. На месте инцидента собирались представители австралийской еврейской общины.

Эксперты оценили последствия теракта на пляже Бонди в Сиднее.

