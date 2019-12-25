  1. Главная
Эксперты оценили последствия теракта на пляже Бонди в Сиднее
Сегодня, 12:36
Руководство Израиля получает аргументы в пользу рисков экспорта глобального терроризма из Газы.

Теракт на пляже Бонди в Сиднее, где проходил еврейский фестиваль Хануки, явно будет иметь последствия для конфликта в Газе. Такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер". 

Руководство Израиля получает аргументы в пользу рисков экспорта глобального терроризма из Газы. Этим будет легко оправдать ужесточение позиции по ХАМАС и отказ от уступок в вопросе военного присутствия в спорных территориях, полагают авторы поста. 

В свою очередь, ХАМАС и экстремистским группам выгодна эскалация, так как она дискредитирует умеренных сторонников примирения, позволяя держать контроль над населением. Более того, это подрывает усилия создания политически нейтральной палестинской администрации в Газе.  В проигрыше только мирные люди и страны-посредники (Катар, США, Египет), вынужденные терять время, деньги и лицо. Еще большее затягивание диалога и сохранение напряженности теперь видятся неизбежными.

Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere

