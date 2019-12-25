Путин назвал условия для повышения уровня жизни россиян

Он также отметил, что уровень бедности к 2036 году должен стать ниже 5%.

Владимир Путин назвал формирование экономики высоких зарплат условием для сокращения бедности и повышения уровня жизни россиян. Он также отметил, что уровень бедности к 2036 году должен стать ниже 5%. На слова президента обратил внимание Telegram-канала "Мейстер".

Как отметили авторы поста, учитывая, что еще в 2022 году уровень бедности в России был на уровне 9,8%, а в 2025 – 6,5%, то отведенный президентом срок кажется вполне посильным – улучшению показателей не помешала даже война. И дальнейший рост зарплат определенно будет связан с несырьевым сектором экономики – несмотря на разворот на Восток, потеря премиального европейского рынка больно ударила по нефтегазу, выступавшему важным источником прибыли, которая шла как в бюджет, так и на проекты внутри страны.

Однако продолжающийся рост экономики России, вкупе с успехами импортозамещения, демонстрируют, что и перерабатывающая промышленность вполне может стать двигателем как экономического роста, так и зарплат. И если сейчас, на время планового охлаждения, экономика растет по проценту в год, то уже с 2027 года Минэкономразвития ждет рост около 3%. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Мишустин заявил о планах достичь мировых темпов роста экономики к 2026 году.

Фото: официальный сайт президента РФ