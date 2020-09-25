Около 350 млекопитающих погибло.

В Австралии спасли около ста дельфинов, выбросившихся на берег. Об этом сообщили журналисты австралийского телеканала ABC. В СМИ уточнили, что в штате Тасмания спасатели помогли минимум 94 черным дельфинам из числа гринд вернуться в воду. Ранее млекопитающие выбросились на мелководье у западных берегов материка около залива Маккуори.

Специалисты напомнили, что сначала очевидцы обнаружили около 270 дельфинов-гринд, спустя сутки - еще одну группу из 200 особей. Все они застряли на отмели. В СМИ заявили, что около 350 дельфинов погибли. В течение нескольких дней волонтеры и спасатели помогали животным. Ученые пытаются установить причину рекордного выброса дельфинов у Тасмании.

Напомним, что гринды (черные дельфины) достигают в длину 8,5 метров. Они окрашены в черный цвет. Исключением стали только белые подбородки, оформленные в виде якоря. В среднем особь весит около 800 килограммов.

Модель Тьюринга объяснила происхождение австралийских "кругов фей".

Видео: YT / Newsy