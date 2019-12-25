Ученые поняли, почему круги представляют собой "голую землю" вокруг растительности.

Модель Алана Тьюринга объяснила происхождение австралийских "кругов фей". Об этом заявили исследователи из Германии и Австралии. Они проанализировали необычные явления, распространенные в Африке, Австралии и Намибии. Появление круговых узоров без растительности, вокруг которых растет трава, выступают в качестве "экоинженеров". Они помогают менять засушливую и враждебную окружающую среду. Обычно такие конструкции создаются группами по семь штук и располагаются на одном расстоянии друг от друга.

Ученые установили, что через круги "голой" земли дожди не могут пробиться, так как пространство ограничено глинистой коркой. Воде приходится стекать вниз, давая влагу окружающим растениям, а сами круги являются источником воды.

Напомним, что моделью Тьюринга является работа, в которой ученый говорит о самоорганизации материи. Согласно деятелю науки, некоторые системы способны меняться за счет случайных возмущений, а также реагировать формированием сложных структур. Данная теория объяснила, почему зебры и леопарды получили свои окрасы.

Родиной хромовой тигельной стали оказалась Персия.