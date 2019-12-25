Британские ученые нашли древние следы металла в Чахаке в Иране.

Родиной хромовой тигельной стали оказалась Персия. Об этом заявили ученые из Университетского колледжа Лондона. Они считают, что материал изобрели на тысячу лет раньше, чем считалось ранее. Наука полагала, что коррозионно-стойкая нержавеющая сталь с добавлением храма придумана чуть больше сотни лет назад.

Британские исследователи нашли в исторических записях (персидских рукописях) автора аль-Джамахир фи Марифа аль-Джавахира 10 – 11 веков способ изготовления такой стали. Хром описывался персами как "таинственный ингредиент". Позже специалисты нашли памятник Чахак на юге Ирана, где в 12 – 14 веках производили тигельную сталь. Его удалось обнаружить основываясь на записях персов. На территории остались следы изготовления материала.

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