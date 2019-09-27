На горе в Шри-Ланке обнаружены петроглифы эпохи неолита

Символы могут представлять из себя астрономический код.

На "горе пришельцев" в Шри-Ланке обнаружены петроглифы эпохи неолита. Об открытии рассказали экзогелоги под рукдвоством доктора Аравинды Равибхану Суманаратна из Южноазиатского исследовательского отдела астробиологии и наук о Земле. Команда исследовала объект, в котором нашлись древние надписи. По мнению специалистов, они могут быть тесно связаны с астрономией. Отчет по экспедиции опубликован в издании Ancient Origins.

Впервые ученые нашли петроглифы, связанные с эпохой неолита. Свидетельства древних людей обнаружены в пещере Эдаккална западном склоне горы Данигала, которая почитается как священное место. Над этим местом очевидцы регулярно рассказывают о наблюдениях за НЛО. В новой экспедиции исследователи изучили гравюры в виде геометрических узоров, найденные в XIX веке британским офицером Фоссетом, но забытые наукой позже. Кроме этого найдены обычные изображения людей, оружия, животных и растений. Рисунки датированы 5500-4500 годами до нашей эры. Астробиологи сообщили, что это первый случай, когда "особые типы символов" оказались связаны друг с другом. Согласно теории, символы представляют из себя код из "утраченной астрономической системы отсчета".

Древний петроглиф с изображением богомола обнаружен в Иране.