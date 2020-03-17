Древний человек мог показать богомола в виде мистического существа.

Древний петроглиф с изображением богомола обнаружен в Иране. Его нашли археологи и энтомологи в области Хомейн в Центральном Иране еще в 2017-2018 годах. Изначально ученые не могли идентифицировать изображение из-за необычной формы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org. Наскальный рисунок достигает в длину 14 сантиметров. В 2020 году установлено, что наличие шести конечностей указывает на то, что автор изобразил насекомое. Треугольная голова с большими глазами и передние хватательные конечности характерны для богомола.

Предположительно речь идет о представителям рода членистоногого - Empusa. Онп встречаются в Африке, Азии и Южной Европе. Загадку сохраняет изображение передних конечностей насекомого. Они заканчиваются аналогичным человеку окружностями по бокам. Ученые не могут объяснить, что означают эти округлости. Они могут являться изображением полярного сияния или какими-то предметами. Рисунок может говорить о том, что в древности богомолы считались мистическими существами. Возраст изображения в Иране может составлять от 40 до 4 тысяч лет назад.

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Фото: Mahmood Kolnegari, Mohammad Naserifard, Mandana Hazrati & Matan Shelomi / Journal of Orthoptera Research, 2020 Drägü / Wikimedia Commons

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