Современные методы анализа смогли доказать, что свитки из Музея Библии являются подделкой.

Свитки Мертвого моря из вашингтонского музея оказались подделкой. К такому выводу ученые пришли после тщательного анализа 16 фрагментов коллекции из музея Библии. Об этом сообщили исследователи в издании Science Alert. Факт фальсификации свитков подтверждает предположение специалистов в области библейской археологии. Они утверждают, что большинство реликвий (кумранских рукописей) на самом деле - современные подделки.

Понять, что перед специалистами находится подделка, помог анализ трехмерной микроскопии, микрохимическое тестирование и другие способы определения фальсификации документов. Мошенники нанесли на тексты древние образцы кожи, которые были покрыты животным клеем. Им также удалось сымитировать блеск подлинных свитков.

Напомним, что настоящие свитки Мертвого моря найдены в пещерах недалеко от древнего поселения Кумран в 1947 году. Свитки датированы учеными периодом с III века до нашей эры по I век нашей эры. Тексты содержат библейские рукописи. Предположительно их создавали члены иудейской секты. Другие исследователи полагают, что свитки создали в Иерусалиме в I веке нашей эры. Затем их направили вместе с беженцами в пещеры Кумрана.

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