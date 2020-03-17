При помощи темноты в будущем можно будет лечить посттравматические расстройства.

Темнота может удалять воспоминания из прошлого. При ее помощи в скором будущем можно будет лечить посттравматические расстройства. Пока что японские ученые из Токийского университета научились "стирать" память насекомым. Они провели эксперименты на мухах-дрозофилах.

У насекомых наблюдается значительное ухудшение долговременной памяти, если они долгое время находятся в темноте. Это позволяет исследователям доказать, что свет играет важную роль в работе мозга данного вида мух. Ученые смогли управлять памятью мух о травмирующих событиях. Для самцов такими считаются встречи с уже оплодотворенными самками. За такими особями женского пола самцы больше не пытались ухаживать. Однако после того, как самцы два дня провели в темноте, они снова начинали демонстрировать брачное поведение. Исчезновение травмирующих воспоминаний японцы связывают со снижением пигмент-диспергирующего фактора.

Фото: Show Inami et al. / Journal of Neuroscience, 2020, Tokyo Metropolitan University

