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У берегов Шри-Ланки загорелся нефтяной танкер
Сегодня, 9:46
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lesjasap

У берегов Шри-Ланки загорелся нефтяной танкер

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На борту судна могут находиться 23 человека. К ним для помощи направлены силы ВМС.

У берегов Шри-Ланки загорелся нефтяной танкер. В местном издании Ada Derana со ссылкой на военно-морской флот государства заявили, что инцидент произошел с кораблем New Diamond. Судно Шло под флагом Панамы. По предварительной версии, пламя вспыхнуло в машинном отделении. на данный момент огонь не распространился до трюмов в топливом.

В Reuters заметили, что на борту судна могут находиться 23 человека. Сейчас ВМС Шри-Ланки направило к ним спасателей. Также известно, что нефтяной танкер зафрахтован индийской компанией Indian Oil Corporation. Экипаж направлялся с грузом из Индии в Кувейт.

Иностранный нефтяной танкер протаранил причал в Приморске.

Теги: нефть, танкер, шри-ланка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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