Руководящие должности получили родственники действующего главы государства.

Президент Шри-Ланки привел к присяге новый кабинет министров. Готобайя Раджапакса утвердил состав нового правительства, сформированного после парламентских выборов, которые состоялись на прошлой неделе. Об этом сообщила газета Pioneer.

В местном СМИ рассказали, что ключевые посты в кабинете министров получили ближайшие родственники ланкийского президента. Премьер-министром страны назначен Махинда Раджапакса, брат главы государства. Чиновник также руководил предыдущим правительством. Он управляет еще тремя министерствами, включая финансовое ведомство. Готобайя Раджапакса сохранил за собой пост министра обороны.

Сын премьер-министра - Намал Раджапакса получил должность главы по делам молодежи и спорта. Старший брат президента Шри-Ланки управляет местным МВД. На посту руководителя МИД остался Динеш Гунавардена.

Шри-Ланка приостановила выдачу виз по прибытии из-за коронавируса.