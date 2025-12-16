Правительство продлило разрешение на выпуск бензина с параметрами Евро-3 для части НПЗ

Заводы могут выпускать бензин класса Евро-5 с содержанием серы до 150 мг на кг и дизель с серой до 350 мг на кг.

Правительство России продлило разрешение на выпуск топлива с пониженными экологическими характеристиками для части нефтеперерабатывающих заводов. Как сообщает "Ъ", послабление было введено осенью 2025 года и продлено в мае 2026 года для предотвращения дестабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.

По информации источников издания, под действие постановления подпадают НПЗ, перерабатывающие сырье в соответствии со статьей 179.7 Налогового кодекса, то есть заключившие с Минэнерго соглашения о вводе новых установок углубления переработки и имеющие право на получение обратного акциза.

Согласно документу, заводы могут поставлять на внутренний рынок бензин класса Евро-5 с содержанием серы до 150 мг на кг, а для дизельного топлива предельный уровень серы установлен на отметке 350 мг на кг. Эти параметры соответствуют экологическому классу Евро-3. Кроме того, в бензине допускается доля ароматических углеводородов до 42 процентов, монометиланилина (октаноповышающей присадки) до 1 процента и этанола до 5 процентов.

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Фото: Piter.TV