В Петербурге ввели временное ограничение на продажу топлива до 100 литров на автомобиль

Смольный официально подтвердил, что мера носит профилактический характер и направлена на предотвращение возможных злоупотреблений. На заправках крупнейших сетей бензин продают в штатном режиме, локальные ограничения на некоторых АЗС связаны с логистикой.

В Санкт-Петербурге ввели временное ограничение на продажу моторного топлива на автозаправочных станциях. Согласно официальным данным на 16 июня, на одну машину можно приобрести не более 100 литров. В городском Комитете по энергетике и инженерному обеспечению пояснили, что эта мера является временной и носит профилактический характер, пишет КП-Петербург.

В ведомстве отметили, что на три крупнейшие вертикально интегрированные нефтяные компании — "Лукойл", "Роснефть" и "Газпромнефть" — приходится более 70 процентов розничных продаж топлива в городе. На их АЗС продажа бензина осуществляется в штатном режиме, без значимых ограничений. Локальные ограничения, возникающие на некоторых станциях, связаны с текущей логистикой. По состоянию на 16 июня ситуация с поставками топлива на заправки Петербурга оценивается как стабильная.

В Смольном подчеркнули, что для подавляющего большинства автомобилистов ограничение до 100 литров не является существенным, поскольку этот объём превышает стандартные потребности при одной заправке. Ранее в соцсетях появлялась информация об ограничениях на АЗС "Татнефть", где продавали не более 20 литров в одни руки, однако другие крупные сети до таких строгих лимитов не опускались.

Ранее сообщалось, что в Петербурге для держателей карт ЕКП запустили сервис "Автомобилист".

Фото: Magnific