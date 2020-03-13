Россияне могут получить разрешающие документы на въезд двумя способами.

Шри-Ланка приостановила выдачу виз по прибытии из-за коронавируса. Об этом иностранные дипломаты уведомили российскую сторону. Новый порядок въезда в страну начнет действовать с 12 часов 14 марта. Он актуален для иностранцев, путешествующих с общегражданским паспортом.

В МИД РФ просят россиян учитывать при планировании поездок введенные страной ограничительные меры. Въехать на Шри-Ланку можно при предварительном оформлении электронного разрешения на государственном сайте. Туристам необходимо дождаться соответствующего подтверждения местных иммиграционных властей. Также визу можно получить в одном из дипломатических представительств страны за рубежом.

Напомним, что на 13 марта на Шри-Ланке зарегистрировано два случая инфицирования коронавирусом.

Ранее посольство Чехии в России приостанавливает выдачу шенгенских виз.

