Посольство Чехии в России приостанавливает выдачу шенгенских виз

Также Чехия временно прекращает международное железнодорожное и автобусное сообщение.

Посольство Чехии в России заявило, что с 14 марта приостанавливает прием заявлений на шенгенские и долгосрочные визы. Решение связано с объявленной чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса. Об этом 12 марта сообщается на сайте посольства.

Временные меры коснутся всех дипмиссий Чешской Республики вместе с визовыми центрами и членов семей граждан Европейского союза. Кроме того, в субботу начнется охрана чешских границ с Австрией и Германией, а международное железнодорожное и автобусное сообщение временно прекратится.

На данный момент в стране зафиксировано 96 заболевших коронавирусом граждан.

Ранее Дональд Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы.