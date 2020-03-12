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Посольство Чехии в России приостанавливает выдачу шенгенских виз

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Также Чехия временно прекращает международное железнодорожное и автобусное сообщение.

Посольство Чехии в России заявило, что с 14 марта приостанавливает прием заявлений на шенгенские и долгосрочные визы. Решение связано с объявленной чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса. Об этом 12 марта сообщается на сайте посольства. 

Временные меры коснутся всех дипмиссий Чешской Республики вместе с визовыми центрами и членов семей граждан Европейского союза. Кроме того, в субботу начнется охрана чешских границ с Австрией и Германией, а международное железнодорожное и автобусное сообщение временно прекратится.

На данный момент в стране зафиксировано 96 заболевших коронавирусом граждан.

Ранее Дональд Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы.

Теги: чехия, шенген
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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