Попасть в страну не смогут даже американцы, если они посетили Шенген.

Дональд Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы. С 13 марта Америка закрывает границы для туристов, въезжающих с территории Европы. Об этом глава государства рассказал в ходе обращения к нации.

Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном итоге победим этот вирус прокомментировал президент

Ограничение продлится 30 дней и распространится в том числе и на граждан США, бывших в зоне Шенгена. Их не пустят в страну, если путешественники были в Европе последние две недели. Исключением станет на въезд из Великобритании. В страну пустят тех американцев, которые пройдут все необходимые досмотры. При этом торговля между странами не попадает под запрет.

Дональд Трамп объяснил, что участникам Евросоюза не удалось обеспечить достаточные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса. США же ранее запретили въезд в страну гражданам из Китая. Американские меры предосторожности политик назвал всеобъемлющими и беспрецедентными.

Ранее власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса.

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