Сезон перенесут с марта на конец апреля 2020 года.

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса. Об этом заявили главы местных министерств на совместной конференции. Об этом рассказали журналисты из Anadolu.

Гостиницам и отелям предложили перенести начало сезона с марта на конец апреля. Мехмет Нури Эрсой рекомендовал туроператорам начинать организовывать поездки после 15 апреля. Международные выставки под патронажем Минторговли будут перенесены на конец следующего месяца.

В Минздраве добавили, что риск инфицирования серьезен из-за ситуации в Европе. В Турции с 11 подтвержден первый заболевший коронавирусом, гражданин приехал из Европы. Все члены семьи пострадавшего находятся в изоляции, как и люди, с которыми он контактировал. Сам пациент чувствует себя хорошо.

Ранее коронавирус может стать хроническим.

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