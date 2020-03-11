Инфекция сохраняется в организме в "спящем" режиме, если иммунитет не может полностью избавиться от вируса.

Коронавирус может стать хроническим из активной формы заболевания. О данной гипотезе сообщили российские ученые "Известиям". Она основана на повторных случаях инфицирования, зафиксированных в последние месяцы. Лечение предполагает, что организм пациента полностью избавился от вируса путем ликвидирования всех инфицированных клеток. За это отвечает иммунная система.Однако повторные случаи заболевания говорят о том, что вирус все еще присутствует в человеке.

У пострадавших вирус мог остаться в латентной форме, иммунитет не смог полностью взять его под контроль. Эксперты полагают, что новый штамм мутирует с большей скоростью, чем вырабатываются антитела. Повторные случаи также могут быть связаны с ошибками тест-систем, в которых высокий уровень погрешности.

Ранее учёные из Китая нашли "слабое" место у коронавируса.

Видео: YouTube/ITV News