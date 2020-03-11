Исследования показали, чего инфекция не может переносить.

Учёные из Китая нашли "слабое" место у коронавируса. Важное открытие принадлежит исследователям из Университета Сунь Ятсена. Они опубликовали результаты работы в издании South China Morning Post.

Лучше всего инфекция распространяется при температуре +8,72 градуса по Цельсию. На данный момент неизвестно, с чем связана данная особенность коронавируса. Ученые сделали вывод, что в первую очередь вируса следует бояться странам с холодным климатом. В теплых странах его распространение замедлится благодаря высоким температурам.

Несмотря на прогнозы ученых, сейчас эпидемия распространяется в Италии, Южной Корее, Иране. Зафиксирована даже смерть в Австралии. По миру от инфекции пострадали более 110 тысяч человек. Из них почти 4 тысяч пациентов скончались, а более 50 тысяч выздоровели.

Ранее ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен.

