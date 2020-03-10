В Китае определили группы, которые больше всего могут пострадать от распространения инфекции.

Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен. Медики из Китайско-японской больницы дружбы и медуниверситета в Пекине проанализировали клиническую картину по 191 взрослому пациенту из двух больниц Уханя. Из зараженных 137 человек выписали, 54 жертв скончались в период с 29 декабря 2019 по 31 января 2020 года. Результаты исследования опубликованы в издании The Lancet.

Пациенты угрожают передачей инфекции для окружающих в течение 8-37 дней. В среднем этот период составляет 20 дней. У всех погибших вирус был активен до момента гибели пациента. На продолжительность периода влияет тяжесть формы заболевания.

Время выделения вируса не следует путать с временем карантина заметили эксперты

По результатам изучения симптомов, клинических записей, демографических данных заболевших, их анализов крови, рентгенографии и КТ грудной клетки стало понятно, кого чаще всего настигает инфекция. Для определения категорий, которым больше всего угрожает инфекция, врачи использовали метод математического моделирования.

Установлено, что основными факторами риска обладают пожилые люди, пациенты с признаками сепсиса и плохом свертыванием крови. Угроза нависает над людьми с диабетом, высоким кровяным давлением, а также у тех, кто длительное время использует неинвазивную вентиляцию легких.

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