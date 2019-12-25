Коронавирус: эпидемия в Италии, заболевшая в ДНР и лечение кокаином

Вспышка COVID-19 продолжает набирать обороты по всему миру.

В мире продолжает бушевать коронавирус. Например, в Италии по состоянию на 10 марта 7985 — больных, из них 733 находятся в реанимации. Выздоровели 742, умерло 463 человека. Рассказываем, что известно к данному часу.

Коронавирус в Италии

В настоящее время, в 15 регионах Италии введены беспрецедентные меры безопасности из-за эпидемии коронавируса. Также ограничена работа музеев, отменены все массовые мероприятия. Меры будут действовать как минимум до 3 апреля. Известно, что в Италии в медучреждениях не хватает аппаратов ИВЛ. Более того, издание bfmtv.com заявляет, что многие врачи и медсестры также заражены коронавирусом.

Также в сети появились фотографии из больницы Кремона на севере Италии. На кадрах видно, что больные короноварисум лежат в реанимации лицом вниз. По словам экспертов, делается это для того, чтобы облегчить дыхание больным.

В ДНР госпитализировали первую женщину с подозрением на коронавирус

Женщину остановили на санитарно-карантинном контроле в пункте пропуска "Новошахтинск". У девушки зафиксировали температуру 37,2. Отмечается, что с учетом эпидемиологического анализа данный случай был определен как подозрительный на коронавирус".

В настоящее время, девушка находится под медицинским контролем в инфекционном отделении.

Учёные выяснили, на какой день проявляется коронавирус после заражения

Американские ученые выяснили, что в среднем инкубационный период (от момента заражения до появления симптомов) составляет 5,1 дня. В течение 11,5 дней симптомы проявляются у 97,5% инфицированных. Таким образом карантин в две недели не является эффективным в борьбе с китайским вирусом.

При этом медики отметили, что у 2,5% больных болезнь выявилась в течение первых 2,2 дней.

В ВОЗ оценили эффективность кокаина и детской мочи против коронавируса

В международной организации здравоохранения проанализировали различные способы борьбы с коронавирусчом. Медики оценили лечение кокаином и десткой мочой. Также в список "мифических способов" попало лечение китайского вируса при помощи электросушилки для рук и чеснока, ультрафиолета, кунжутного масла и дезинфекции спиртом.

Специалисты добавили, что наркотики наносят вред организму человека и ими не стоит лечить болезни.

Под Петербургом пансионат приспособят под карантинный центр для больных с подозрением на коронавирус

Под карантинный центр приспособят пансионат "Заря" в Репино. Там организуют дополнительные места для пациентов, которые ранее побывали в неблагополучных странах, где наблюдается вспышка коронавируса. При этом в Комитете по социальной политике заявили, что ситуация в Петербурге находится под контролем.

Отметим, что именно в этом пансионате сняла клип известная группа Little Big.

Фото:pixabay, кадр из клипа группы Little Big, Daily Mail