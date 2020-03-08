В Италии из-за коронавируса закрыли 15 регионов

Соответствующий пакт подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщило агентство ANSA.

В 15 регионах Италии введены беспрецедентные меры безопасности из-за эпидемии коронавируса. В Ломбардии и еще 14 провинциях, включая Венецию, введены ограничения на передвижение, въезд и выезд граждан. Ограничена работа музеев, отменены все массовые мероприятия. Меры будут действовать как минимум до 3 апреля.

Отметим, что из-за коронавируса в Италии сложилась неоднозначная ситуация. Ранее в стране вводился режим карантина, у лидера правящей партии Италии диагностировали коронавирус. Губернатор области Лацио Никола Дзингаретти сообщил, что врачи подтвердили этот диагноз.

Посольство Италии также рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию. Причина — особые меры в борьбе с коронавирусом.