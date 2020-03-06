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Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию

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Причина - борьба властей РФ с коронавирусом.

Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию. Причина — особые меры в борьбе с коронавирусом. Об этом посольство написало на своей странице в Facebook.

Там отмечается и указ Собянина для только приехавших самоизолироваться на 14 дней.

- Путешественникам рекомендуется проанализировать необходимость поездки в РФ в этот период, - сказано в сообщении.

В посте указано, что нарушивших самоизоляцию якобы накажут лишением свободы. Такие "угрозы в России распространяют через СМИ".

Ранее в России провели более 51 тысяч тестов на новый коронавирус.

Теги: италия, коронавирус, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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