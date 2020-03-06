В России провели более 51 тыс. тестов на новый коронавирус

Об этом сообщили специалисты из Роспотребнадзора.

В России провели более 51 тысяч тестов на новый коронавирус. Об этом "ТАССу" заявили представители Роспотребнадзора по стране. По состоянию на утром 6 марта выявлено 7 пациентов с пневмонией нового типа. В ходе мониторинга анализов выявлено более тысячи человек с симптомами ОРВИ. Материалы для анализов собирали у туристов, вернувшихся в Россию из эпидемиологически неблагоприятных регионов.

Нарастающим итогом, выписано с выздоровлением 1165 человек прокомментировали в ведомстве

Сейчас большое внимание уделяет дезинфекции общественного транспорта. В помещениях вводятся специальные режимы по обработке посуды, инвентаря и мест общепита.

Ранее коронавирус затронет российские автозаводы в апреле.