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Коронавирус затронет российские автозаводы в апреле

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Сейчас производства ищут альтернативных поставщиков взамен китайских партнеров.

Коронавирус затронет российские автозаводы в апреле 2020 года. Тогда запасы комплектующих для транспортных средств начнут заканчиваться. Проблемы вызваны задержками в поставках из Китая. На поиски полноценной замены изделиям из КНР уйдет время. Из-за этого отрасли грозит дефицит товаров на некоторые бренды и простой. Об этом заявили "Известия".

Сейчас "АвтоВАЗ" создал оперативный штаб, который оценивает риски в случае негативного развития ситуации. На данном производстве дефицит может возникнуть позже апреля. УАЗ планирует перейти на отечественных поставщиков запчастей. На данный момент дефицита машин в дилерских центрах нет. "КамАЗ" проводит корректировку производственных планов. В "ГАЗ" прогнозов из-за распространения коронавируса не дают, как и в центрах "Рено". Специалисты отмечают, что обстановка может кардинально измениться уже в ближайшие недели.

Ранее автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД.

Теги: автозаводы, коронавирус
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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