Камера в машине поможет водителю определять разметку, дорожные знаки и светофоры.

Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД. Об этом заявили представители Росстандарта. Установленные системы станут помощью для водителей. Об этом заявили в "Известиях".

Технологии смогут определять разметку, дорожные знаки и сигналы светофора. Для этого в машины встроят камеры наблюдения, способные анализировать данные. Затем сведения будут выводиться водителю на экран или передаваться при помощи звукового сообщения. Система будет работать при максимальной скорости автомобиля в 150 км/ч. Ее видимость работает на расстоянии от 20 до 100 метров до разметки, знаков или светофоров.

Подобные устройства смогут функционировать на двух категориях транспорта: М (легковые автомобили, автобусы, троллейбусы) и N (грузовики).

Ранее россияне заплатили штрафов по ПДД на 106 миллиардов рублей.