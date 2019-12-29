Россияне заплатили штрафов по ПДД на 106 миллиардов рублей

Число нарушителей на дорогах растёт

В прошлом году сотрудники Госавтоиспекции выписали нарушителям правил дорожного движения штрафы, общая сумма которых впервые превысила 106,5 миллиардов рублей. Такие данные приводят МВД и ГИБДД за 2019 год.

Полицейские вынесли водителям 142 миллионов штрафных постановлений, что на 11% больше, чем за 2018 год. Число нарушителей ПДД за прошлый год выросло на 13% и составило 117,2 миллионов человек. Большинсво нарушений было зафиксировано уличными камерами видеофиксации.

При этом количество административных дел о нетрезвом вождении за 2019 год снизилось на 11%.

Также реже стали применяться суровые наказания — лишение водительских прав или административный арест.

Ранее Путин призвал полицейских продолжать активно работать на дорогах.

Видео: YouTube / autoee, ДПС ГИБДД УМВД РОССИИ, Bataysk