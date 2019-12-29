Путин призвал полицейских продолжать активно работать на дорогах

И лучше готовить водителей в автошколах

Соответствующее заявление он сделал на заседании коллегии МВД. Президент рассказал, что за восемь лет смертность на дорогах упала на треть. Он посчитал это заслугой сотрудников ГИБДД.

- Но, обращаю, знаете на что внимание: в справке, когда смотрел перед коллегией - среди погибших в результате ДТП - почти 90% граждан в возрасте от 18 до 50 лет. Так жалко, люди уходят из жизни в результате ДТП в таком возрасте. Поэтому работа на этом направлении должна быть продолжена, - напутствовал президент.

Также Владимир Путин считает, что МВД нужно активнее участвовать в нацпроекте "Качественные дороги". При этом нужно шире применять автоматизированные средства контрола, лучше следить за подготовкой водителей в автошколах.

Видео: YouTube / Правительство России