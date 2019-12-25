В Кронштадте заменили 900 метров теплосетей возле Никольского собора.

В Кронштадте завершили реконструкцию 900 метров теплосетей в квартале рядом с Никольским Морским собором. Дома на улицах Ленинградской и Мануильского теперь получают горячую воду по новым энергоэффективным трубопроводам. Расчетный срок их службы составляет 30 лет.

Необходимость обновления была связана с износом прежних коммуникаций, которые эксплуатировались 26 лет. За последние 5 лет на этом участке специалисты устранили 26 дефектов.

Реконструкцию тепловых сетей проводили одновременно с модернизацией канализационной системы. В пресс-службах "ТЭКа" и "Теплосети Петербурга" сообщили о завершении всех строительно-монтажных работ и восстановлении благоустройства.

Фото: ТЭК и "Теплосеть"