В Италии ввели жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране

Отменено большое количество массовых мероприятий.

По данным BBC, власти Италии отреагировали на вспышку коронавируса в стране. Известно, что новым видом пневмонии заразилось более 70 человек, погибло уже двое.

Из-за этого в 12 городах в Ломбардии и Венето вводится режим карантина. Под угрозой – отмена Венецианского карнавала. Почти 50 тысяч человек из этих областей вынуждены остаться дома. Им запрещено выезжать и въезжать в области, оказавшихся на карантине.

Отменены занятия в школах, перенесены массовые мероприятия, в том числе и спортивные, и матчи футбольной серии А, запланированные на воскресенье.

Ранее мы сообщали о том, что в Казань прибыл борт с россиянами, эвакуированными с круизного лайнера Diamond Princess, где накануне была зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19. Восемь человек, четверо из которых – жители Татарстана, размещены на карантин в городской инфекционной больнице.