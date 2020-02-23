Россияне с Diamond Princess размещены на карантин в больнице Казани

Прибывших встретили глава Татарстана и руководитель Роспотребнадзора.

В ночь на воскресенье, 23 февраля, в Казань прибыл борт с россиянами, эвакуированными с круизного лайнера Diamond Princess, где накануне была зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19.

Восемь человек, четверо из которых – жители Татарстана, размещены на карантин в городской инфекционной больнице. Именно туда прибыли президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Накануне выяснилось, что у троих из восьми россиян за время нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус. У них заболевание протекает в легкой форме.

Ранее глава Минздрава Японии на пресс-конференции извинился перед общественностью за то, что более 20 пассажиров лайнера Diamond Princess не прошли тест на коронавирус перед уходом на берег. Среди 23 человек – 19 японцев и четыре иностранца.

Круизный лайнер Diamond Princess вновь начнет перевозить пассажиров 29 апреля. Утром 21 февраля корабль покинули последние пассажиры, находившиеся на карантине. Лайнер будет базироваться в Японии, как и до ситуации с коронавирусом на борту.

Видео: Youtube/ CNA