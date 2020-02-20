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Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

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Погибли долгожители, которым было около 80 лет.

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess. Оба туриста скончались в японской больнице. Известно, что жертвами стали мужчина и женщина, которым было около 80 лет. Российское посольство заявило, что они не являлись гражданами РФ. Об этом сообщили в "ТАССе".

Напомним, что днем 19 февраля туристы и члены экипажа корабля начали сходить с него. На берег разрешили выходить тем, у кого не зафиксировали признаки заражения. Машина посольства России уже забрала двух россиян. Еще 20 человек смогут покинуть лайнер до 21 февраля. Ранее медики госпитализировали двоих россиян с подозрением на коронавирус.

Ранее японский врач назвал ситуацию на судне Diamond Princess "ужасающей".

Видео: YouTube/CNA


 

Теги: diamond princess, коронавирус, япония
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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