Японский врач назвал ситуацию на судне Diamond Princess "ужасающей"

На лайнере не соблюдается карантинная зона, а все требования эпидемиологов нарушаются.

Японский врач-эпидемиолог назвал ситуацию на судне Diamond Princess "ужасающей". Ивата Кэнтаро заявил, что ситуация на лайнере хуже, чем то, что он видел в Африке во время лихорадки Эбола. За полдня видеообращение специалиста успело набрать более 800 тысяч просмотров. Об этом сообщили "РИА Новости".

У меня были опасения, что на корабле не предпринимается достаточных мер против распространения заражения...То, что я увидел, было ужасно. Я занимаюсь этой работой более 20 лет прокомментировал японец

Инфекционисты с корабля говорили японцу, что им страшно. Врачи, работающие на лайнере, считают, что они заразятся. Это связано с отсутствием настоящих "красной" и "зеленой" зон карантина. В одних и тех же помещениях ходят люди как в масках, так и без них. Пациенты с температурой свободно перемещаются между каютами и через весь лайнер направляются в медпункт.

Сам Ивата полагает, что мог заразиться. Он самостоятельно изолировал себя от близких и родных.

Ранее двое россиян покинули судно Diamond Princess в Японии.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

