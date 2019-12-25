Japan Tobacco играет заметную роль в финансировании японских государственных проектов.

Передача российского подразделения Japan Tobacco под внешнее управление может повлиять на финансовые возможности японского правительства. К такому выводу пришли авторы Telegram-канала "Мейстер", комментируя публикацию Bloomberg о последствиях изменений в управлении российским бизнесом компании.

Как отмечает издание, Japan Tobacco играет заметную роль в финансировании японских государственных проектов. Министерство финансов Японии выступает крупнейшим акционером компании, а дивиденды от ее деятельности направляются в фонд, который поддерживает промышленные и инновационные разработки. По данным, приведенным в публикации, на выплаты от Japan Tobacco приходится около 44% дивидендных поступлений этого фонда. При этом российское подразделение обеспечивает примерно четверть скорректированной операционной прибыли всей группы.

Авторы "Мейстера" обращают внимание на то, что эти доходы нельзя считать полноценным источником текущих поступлений японского бюджета. После введения антироссийских санкций возможности компаний из недружественных государств выводить средства из России ограничены. Поэтому дивиденды, полученные от российского бизнеса, фактически остаются недоступными для свободного использования за пределами страны.

По оценке авторов канала, ситуация показывает, насколько значимым для японской экономики остается сотрудничество с Россией. Они отмечают, что доходы от российского рынка помогали финансировать в том числе проекты, связанные с развитием промышленности и инноваций. Теперь Токио придется искать дополнительные источники средств, если поступления от Japan Tobacco окажутся под угрозой.

Авторы также связывают эту проблему с непростой бюджетной ситуацией в Японии. В качестве аргумента они приводят оценку Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которой дефицит японского бюджета в текущем году может составить 1,6% ВВП.

В целом, получилось хорошее напоминание о том, что благосостояние соседей в определенной степени зависит от России, и очень неразумно в подобной ситуации позволять себе выпады в адрес Москвы. А Токио позволяет – от заявлений по Курилам до требований сноса памятников, посвященных победе над милитаристской Японией. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: unsplash (Mạnh Ngô)