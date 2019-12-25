Фабрика "Петро" сменила хозяина, активы JTI ушли во временное управление

Путин подписал указ по JTI.

Президент России Владимир Путин передал российские активы японской табачной группы Japan Tobacco International (JTI) во временное управление акционерному обществу "Промышленные активы". Под действие указа попали в том числе предприятия в Петербурге и Ленинградской области. Документ опубликован 5 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идёт о передаче во временное управление долей в четырёх российских компаниях JTI: "Петро", "Крес Нева", "Дж.Т.И. Донской табак" и "Дж.Т.И. Елец".

В Петербурге группе принадлежит табачная фабрика "Петро", расположенная на Петергофском шоссе. В Ленинградской области работает предприятие "Крес Нева", специализирующееся на обработке табачного сырья. Ещё две фабрики находятся в Ростове-на-Дону и в Липецкой области.

Согласно указу, временным управляющим назначено АО "Промышленные активы". Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временное управление не означает автоматическую смену собственника. Согласно действующему с апреля 2023 года президентскому указу, управляющий получает полномочия по управлению имуществом, но не вправе им распоряжаться, в частности продавать активы. Прекратить действие такого режима может президент России.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина.

Фото: официальный сайт президента России