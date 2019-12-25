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Писатель Рю Мураками ушёл из жизни в возрасте 74 лет
Сегодня, 10:13
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Писатель Рю Мураками ушёл из жизни в возрасте 74 лет

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Японец скончался в своем доме 19 октября.

Известный японский писатель Рю (Рюноскэ) Мураками умер в возрасте 74 лет. О его смерти в пятницу, 23 октября, сообщило литературное издательство Gentosha. Иностранные представители не стали приводить подробности гибели мужчины. Они заметили, что  Мураками скончался 17 октября у себя дома.  Известно, что Рю Мураками написал свыше 40 романов. Среди самых известных его работ: "Все оттенки голубого", "Дети из камеры хранения" и "Мисо-суп". Критики называют японца радикальным голосом послевоенной литературы своего государства. Мужчина также является лауреатом большого количества премий.

У Рю Мураками также есть известный однофамилец, с которым его часто путают — Харуки Мураками. Последний написал "Охоту на овец", "Норвежский лес", "Хроники заводной птицы" и другие произведения. Напомним, что Харуки Мураками ранее в 2026 году рассказал о проблемах со здоровьем и перенесенной госпитализации. 

Прощание с актером фильма "Мы из будущего" Андреем Терентьевым пройдет в Петербурге 23 октября.

Фото: YouTube / 共同通信  KYODO NEWS

Теги: gentosha, рю мураками, япония
Категории: Мировые новости, Картина дня, Лента новостей,

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