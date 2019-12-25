Японец скончался в своем доме 19 октября.

Известный японский писатель Рю (Рюноскэ) Мураками умер в возрасте 74 лет. О его смерти в пятницу, 23 октября, сообщило литературное издательство Gentosha. Иностранные представители не стали приводить подробности гибели мужчины. Они заметили, что Мураками скончался 17 октября у себя дома. Известно, что Рю Мураками написал свыше 40 романов. Среди самых известных его работ: "Все оттенки голубого", "Дети из камеры хранения" и "Мисо-суп". Критики называют японца радикальным голосом послевоенной литературы своего государства. Мужчина также является лауреатом большого количества премий.

У Рю Мураками также есть известный однофамилец, с которым его часто путают — Харуки Мураками. Последний написал "Охоту на овец", "Норвежский лес", "Хроники заводной птицы" и другие произведения. Напомним, что Харуки Мураками ранее в 2026 году рассказал о проблемах со здоровьем и перенесенной госпитализации.

Прощание с актером фильма "Мы из будущего" Андреем Терентьевым пройдет в Петербурге 23 октября.

Фото: YouTube / 共同通信 KYODO NEWS