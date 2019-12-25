Прощание с актером фильма "Мы из будущего" Андреем Терентьевым пройдет в Петербурге 23 октября

Артист театра и кино умер в 44 года.

Церемония прощания с актером Андреем Терентьевым состоится в пятницу, 23 октября, в ритуальном зале на Партизанской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА Новости.

Артист скоропостижно скончался в возрасте 44 лет. Причиной смерти стала язва. Как отметил собеседник агентства, прощание состоится в 10.50 в ритуальном зале на Партизанской улице, дом 8". Потом тело Терентьева перевезут в Казань, где проведут похороны.

Андрей Терентьев родился 14 июля 1982 года. После школы поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства на курсе Вениамина Фильштинского. Затем работал в театрах "Приют комедианта", "Особняк" и "Балтийский дом".

Популярность Терентьеву принесла роль в фильме "Мы из будущего", в котором он воплотил образ Бормана. Зрители также знают его по работе в таких картинах, как "Реализация", "Подсудимый", "Филин" и "Крылья империи".

Ранее мы сообщали, что на Городском Петергофском кладбище похоронили актера Ефима Старцева. Артист погиб в зоне СВО.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)