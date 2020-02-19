На лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса

Туристы начали покидать корабль.

На японском Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса. Пассажиры начали сходить с круизного лайнера в среду, 19 февраля. Об этом сообщили "РИА Новости".

Первыми корабль покинули пожилые туристы. У берега из ждали автобусы. Остальные смогут сойти с Diamond Princess за два дня, до 21 февраля.

Также лайнер покинули около 542 человека, у которых подтвердили наличие инфекции. Напомним, что среди них есть и граждане России.

Ранее новым коронавирусом заразилась первая россиянка на Diamond Princess.

Видео: YouTube/CNA