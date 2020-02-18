Сейчас заразившихся на корабле 542 человека.

Минздрав Японии объявил о 88 новых случаях заражения коронавирусом на судне Diamond Princess. У 65 из них нет ни кашля, ни температуры. Еще вчера количество заразившихся на корабле достигало 454 человек. В общей сложности в карантинной зоне круизного лайнера находятся 3,7 тысяч человек.

Корабль продолжает находиться в порту города Йокогама. Ранее медики заявили, что изоляция членов экипажа и туристов продлится до 19 февраля. После этого здоровых путешественников отпустят домой, остальных будут госпитализировать. Известно, что одной из пациенток стала россиянка. Коронавирус на судно мог занести 80-летний житель Гонконга. Мужчина сошел на берег еще 25 января, а после этого у него проявились признаки пневмонии нового типа.

Ранее Piter.tv писал о том, что число жертв коронавируса в Китае достигло 1868.

Видео: YouTube/Channel 4 News