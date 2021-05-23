В Невском районе Петербурга пьяный мужчина незаконно проник в квартиру к девушке

В одном из домов Невского района произошел инцидент с незаконным проникновением в чужое жилье. Как сообщает Telegram-канал "SHOT", 59-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения воспользовался незапертой дверью, чтобы войти в квартиру, где находилась 19-летняя девушка.*

По словам пострадавшей, она только вышла из ванной комнаты, когда услышала, как открывается входная дверь. Поначалу девушка предположила, что вернулся ее парень, но вместо этого увидела незнакомца, представившегося Сергеем. Мужчина игнорировал просьбы покинуть помещение и начал осматривать комнаты.

Испуганная Лиза немедленно позвонила своему молодому человеку, который срочно вернулся домой. После его прибытия нарушителя вывели в подъезд, где он начал вести себя агрессивно - кричал на пару, делал угрожающие жесты в сторону девушки и хвастался своими "связями". Вскоре неизвестная женщина увела мужчину с собой, а пострадавшие отправились в отделение полиции для подачи заявления о произошедшем.

Ранее сообщалось, что на Ленинском проспекте мигрант пытался изнасиловать несовершеннолетнюю.

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