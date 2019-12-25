На Ленинском проспекте мигрант пытался изнасиловать несовершеннолетнюю

Подозреваемый находится в отделе полиции.

Поздним вечером 14 июля неизвестный мужчина у дома 79/2 по Ленинскому проспекту напал на 17-летнюю девушку и совершил насильственные действия сексуального характера. Как стало известно "Оперативному прикрытию", со слов матери девушки, мужчина попытался изнасиловать её.

Днём 15 июля у дома 3 по Петергофскому шоссе сотрудниками угрозыска по подозрению был задержан 19-летний гражданин Таджикистана. Мигранта доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Иностранец стоит на миграционном учете с 22 апреля 2025 года.

Ранее ещё одному мигранту предъявили обвинение в покушении на изнасилование девочки в Выборгском районе.

Фото: Piter.tv