На Ленинском проспекте мигрант пытался изнасиловать несовершеннолетнюю

Поздним вечером 14 июля неизвестный мужчина у дома 79/2 по Ленинскому проспекту напал на 17-летнюю девушку и совершил насильственные действия сексуального характера. Как стало известно "Оперативному прикрытию", со слов матери девушки, мужчина попытался изнасиловать её.
Днём 15 июля у дома 3 по Петергофскому шоссе сотрудниками угрозыска по подозрению был задержан 19-летний гражданин Таджикистана. Мигранта доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Иностранец стоит на миграционном учете с 22 апреля 2025 года.
Ранее ещё одному мигранту предъявили обвинение в покушении на изнасилование девочки в Выборгском районе.
Фото: Piter.tv
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