Мигранту предъявили обвинение в покушении на изнасилование девочки в Выборгском районе

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ.

Иностранцу предъявлено обвинение в покушении на изнасилование 16-летней девочки на Суздальском озере. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, 12 июля приезжий пытался изнасиловать девушку, его остановили очевидцы, находившиеся неподалеку, после чего злоумышленник скрылся.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Piter.TV: мужчина заманил двух девочек в квартиру в Кировском районе и пытался изнасиловать.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу