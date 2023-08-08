За попытку изнасилования девочки на Суздальском озере задержан иностранец

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ.

Задержан мигрант, подозреваемый в попытке изнасилования девочки на Суздальском озере.

По данным ГСУ СК РФ по Петербургу, в ходе мониторинга СМИ была найдена публикация о совершении противоправных действий в отношении 16-летнего подростка на пляже. Очевидцы предотвратили дальнейшие противоправные действия злоумышленника, тогда он скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней). В настоящее время решается вопрос о предъявлении иностранцу обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: следователи проводят проверку по факту травмирования девочки на батутах на Долгоозерной.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу