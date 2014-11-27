Спасатели выгнали отдыхающих с пляжа Суздальского озера из-за непогоды

В Петербурге резко ухудшились погодные условия.

В Санкт-Петербурге резко изменились погодные условия, что потребовало экстренных мер от спасательных служб. На пляже Суздальского озера сотрудники МЧС вынуждены были вывести всех отдыхающих из воды в связи с приближением грозового фронта.

По информации "Комсомольской правды", в отдельных районах города уже прошли интенсивные ливни, сопровождавшиеся порывистым ветром. Жители южных кварталов сообщают о внезапно начавшемся дожде, заставшем многих врасплох.

Несмотря на отсутствие явных признаков непогоды в районе Суздальских озер, спасатели начали подготовку к ухудшению условий заранее. Согласно данным сервиса "Яндекс.Погода", грозовой фронт полностью накрыл территорию города. Если дневная температура достигала +30°С, то после ливня столбики термометров опустились до +22°С. В отдельных районах, включая Пушкинский, Фрунзенский и Московский, жители наблюдали песчаные бури, вызванные сильными порывами ветра.

Ранее сообщалось, что РСТ проверит данные о туристах, страдающих в отеле с видом на военную базу в Египте.

Фото: Piter.TV