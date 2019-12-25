Следователи проводят проверку по факту травмирования девочки на батутах на Долгоозерной

Проводится проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка в батутном центре в Приморском районе. Проводится проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

По предварительным данным, 10 июля девочку госпитализировали в больницу с переломом позвонков из центра, расположенного на Долгоозерной улице. В ходе проверки дадут оценку действиям лиц, которые ответственны за безопасность нахождения детей.

Кроме того, инцидентом заинтересовалась и городская прокуратура.

Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства при оказании развлекательных услуг детям, в том числе подготовке лиц, привлекаемых к работе с несовершеннолетними. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что пожилая женщина попала под колеса велосипеда и получила переломы в Купчино.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу