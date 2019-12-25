  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Следователи проводят проверку по факту травмирования девочки на батутах на Долгоозерной
Сегодня, 15:58
106
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Следователи проводят проверку по факту травмирования девочки на батутах на Долгоозерной

0 0

Проводится проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка в батутном центре в Приморском районе. Проводится проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

По предварительным данным, 10 июля девочку госпитализировали в больницу с переломом позвонков из центра, расположенного на Долгоозерной улице. В ходе проверки дадут оценку действиям лиц, которые ответственны за безопасность нахождения детей. 

Кроме того, инцидентом заинтересовалась и городская прокуратура. 

Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства при оказании развлекательных услуг детям, в том числе подготовке лиц, привлекаемых к работе с несовершеннолетними. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что пожилая женщина попала под колеса велосипеда и получила переломы в Купчино. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: прокуратура, следователи, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии