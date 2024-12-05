Петербург выделит 138,5 млн рублей на развитие садоводческих товариществ

В текущем году на поддержку инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) будет направлено 138,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов, сообщает "Петербургский дневник".*
Средства предназначены для развития коммунальной инфраструктуры в 3 тысячах СНТ, где расположено 700 тысяч садовых участков. Отметим, что выделенные средства не будут использоваться для дорожного строительства.
По данным администрации, в садоводствах постоянно проживает 2,5 миллиона петербуржцев, а в летний период там отдыхает дополнительно 500 тысяч детей. Ежегодный урожай, собираемый садоводами, составляет около 550 тысяч тонн плодов и овощей.
Данные меры поддержки направлены на улучшение условий для значительной части горожан, активно использующих садовые участки как для сезонного отдыха, так и для выращивания сельскохозяйственной продукции. Власти подчеркивают социальную значимость развития инфраструктуры садоводческих объединений.
Ранее сообщалось, что спасатели нашли потерявшихся детей с собакой в Ленобласти.
Фото: freepik
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