Петербург выделит 138,5 млн рублей на развитие садоводческих товариществ

По распоряжению губернатора Александра Беглова выделены средства на улучшение условий в садоводческих товариществах, где расположено 700 тысяч участков.

В текущем году на поддержку инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) будет направлено 138,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов, сообщает "Петербургский дневник".*

Средства предназначены для развития коммунальной инфраструктуры в 3 тысячах СНТ, где расположено 700 тысяч садовых участков. Отметим, что выделенные средства не будут использоваться для дорожного строительства.

По данным администрации, в садоводствах постоянно проживает 2,5 миллиона петербуржцев, а в летний период там отдыхает дополнительно 500 тысяч детей. Ежегодный урожай, собираемый садоводами, составляет около 550 тысяч тонн плодов и овощей.

Данные меры поддержки направлены на улучшение условий для значительной части горожан, активно использующих садовые участки как для сезонного отдыха, так и для выращивания сельскохозяйственной продукции. Власти подчеркивают социальную значимость развития инфраструктуры садоводческих объединений.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли потерявшихся детей с собакой в Ленобласти.

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